di Claudio Bellumori

Incendio a Zagarolo. Le fiamme hanno avvolto un capannone con all’interno attrezzi e mezzi agricoli. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 28 dicembre, in via Colle Mozzo. Non ci sono stati feriti.

Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri. Al vaglio le ipotesi sulle cause del rogo: una delle piste seguite è quella di un possibile corto circuito.