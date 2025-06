Incendio a Viterbo, la Cna: "Colpo al cuore per i ragazzi e UniTuscia" • Terzo Binario News

“Le immagini di quelle fiamme sono un colpo al cuore di tutti i viterbesi e di tutti i ragazzi che lì si sono formati come studenti e come persone. Ciò che è accaduto stamattina alla facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia è una ferita per l’intero territorio, che colpisce una delle migliori eccellenze di casa nostra.

A nome di tutta l’Associazione, desidero esprimere vicinanza e solidarietà da parte della Cna al Magnifico Rettore Stefano Ubertini, al corpo docente e all’intero Ateneo, con il quale in più occasioni abbiamo collaborato e dal quale abbiamo sempre trovato porte aperte. L’augurio, sincero, è di vedere la facoltà di Agraria risollevarsi il prima possibile ed essere ancora di più un punto di riferimento culturale e scientifico”.

Attilio Lupidi

Segretario Cna Viterbo e Civitavecchia