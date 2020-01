Incendio a Villa Bonelli: cassonetto in fiamme - Terzo Binario News

“Un nuovo rogo di un cassonetto in via Camillo Montalcini, esattamente davanti all’ingresso di Villa Bonelli, sede del Municipio XI”. Così Daniele Catalano, già capogruppo della Lega e coordinatore Lega Giovani nell’Undicesimo, nel commentare quanto accaduto.

L’episodio non è certo nuovo. Negli ultimi giorni in città si sono verificati fatti simili in via delle Idrovore della Magliana, al Portuense in via Anselmo Ciappi, alla Balduina su largo Giorgio Maccagno, a Torrevecchia in via Francesco Commendone.

Secondo i dati forniti da Ama tra Natale e il 31 dicembre “si è ripetuto il grave e deprecabile fenomeno dei cassonetti bruciati dai vandali. Sono stati 14 i contenitori completamente distrutti dalle fiamme tra il 23 e il 31 dicembre: 8 nell’XI Municipio e 6 nel VII. Il fenomeno è comunque in calo, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, quando erano stati 22 i cassonetti dati alle fiamme (13 nel VII municipio, 5 nell’XI, 2 nel IV e nel X)”. L’Azienda ha evidenziato che tra i Municipi dove si riscontra “in modo ricorrente” questo fenomeno c’è anche l’Undicesimo.