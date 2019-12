Incendio a Vigne Nuove: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio a Vigne Nuove. Le fiamme sono divampate in un appartamento posto al quinto piano di un palazzo. L’episodio e’ avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 22 dicembre: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ferdinando Maria Poggioli n°5.

Sul posto una Squadra dei pompieri, un’Autoscala VVF, un’Autobotte VVF e il Carro Autoprotettori, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio sviluppatosi nella cucina evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell’appartamento.

I genitori e un bambino di quattro mesi circa, sono stati portati in ospedale in codice giallo per un leggera inalazione da fumo.

Al momento l’appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dall’incendio. Presenti anche gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara.