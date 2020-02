Incendio a Vigna Stelluti, tentato suicidio: arrestato un 49enne. Nel rogo morto un cane - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un uomo di 49 anni – S.C. le sue iniziali – è stato arrestato dalla Polizia per incendio doloso e attualmente è piantonato in ospedale. Questo il provvedimento maturato nelle indagini di quanto accaduto alle 8,40 di mercoledì 5 febbraio su largo di Vigna Stelluti: le fiamme hanno interessato l’appartamento di un palazzo successivamente evacuato. Secondo quanto appreso, l’uomo avrebbe tentato il suicidio. Nel rogo è morto anche un cane, un maltese bianco.

Tanta la paura in zona: sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco, la Polizia e la Polizia locale. Due le persone tratte in salvo dai pompieri: una ragazza portata in zona sicura con L’autoscala, l’altra estratta dal bagno invaso dal fumo.