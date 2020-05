Incendio a Torrevecchia: scooter distrutti dalle fiamme, danneggiate tre auto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Torrevecchia. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio le fiamme – divampate da uno scooter – hanno raggiunto altri due motorini: i tre ciclomotori sono andati distrutti. Danneggiati anche lampioni dell’illuminazione e tre veicoli: l’episodio è avvenuto in via Torriglia.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Roma Montespaccato. Le cause del rogo, per adesso, sono imprecisate: non sono state riscontrate tracce visibili che possano far pensare a un episodio di natura dolosa. Ulteriori accertamenti sono in corso.