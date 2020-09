Incendio a Torre Maura. Alle 13,20 di martedì 8 settembre due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento della Rustica sono giunte in via delle Canapiglie per sterpaglie in fiamme.

L’intervento ha impedito che il rogo si propagasse nel complesso abitativo adiacente. Ciò nonostante, il calore ha danneggiato alcune tapparelle di finestre poste nei piani bassi dell’edificio.

Nessuna persona è rimasta ferita.