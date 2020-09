Incendio a Torre Maura: fiamme nel centro accoglienza - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Torre Maura. Le fiamme – alle 23,55 di martedì 15 settembre – sono divampate in due stanze del centro accoglienza di via Paolo Savi, al piano terra della struttura.

Le persone all’interno sono state evacuate e spostate in un’altra ala dell’edificio, ovvero nei piani superiori dove erano presenti posti a sufficienza per far fronte alle necessità del caso. La parte coinvolta dal rogo – probabilmente scaturito a causa di un corto circuito – è stata resa momentaneamente inagibile.

Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco, la Volante della Polizia, personale del 118 e gli agenti della Polizia locale del Gruppo VI Torri.