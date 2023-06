Incendio a Tor Bella Monaca: in fiamme compattatore Ama • Terzo Binario News

Incendio a Tor Bella Monaca. In fiamme – alle 6 di mercoledì 21 giugno – un compattatore Ama. L’episodio è accaduto in via Giovanni Battista Scozza. Non ci sono stati feriti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi per spegnere il rogo. Presenti anche gli agenti della Polizia locale.

L’associazione Lila (Laboratorio idee lavoratori per l’ambiente) ha fatto sapere a Terzobinario che da anni sollecita Ama “a seguire manutenzioni anche solo per operazioni di controllo sugli impianti elettrici, in quanto i topi di cui siamo pieni nelle autorimesse, a causa anche della mancanza di autolavaggi, rosicchiano i cavi elettrici, fino a creare loro stessi un cortocircuito”.