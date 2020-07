Incendio a Testa di Lepre: in azione l'Anvvfc Fregene - Terzo Binario News

Incendio a Testa di Lepre, in via Luchini. Diversi i focolai nella giornata di martedì. Sul posto l’Anvvfc odv Fregene, come riferito dal presidente Ugo Folgori.

“A seguito dell’attivazione dalla sala operativa regionale, i nostri volontari sono intervenuti in via Luchini 96, coordinati dal capo squadra Domenico Barone – ha detto Folgori – dove a seguito del vasto incendio di ieri si sono accesi diversi focolai che sono stati tempestivamente spenti, i volontari sono stati impegnati per alcune ore”.

“Colgo l’occasione – ha terminato Folgori – per dare il benvenuto ai nostri nuovi volontari con certificazione AIB e che oggi hanno avuto l’occasione di effettuare il loro primo intervento sul territorio”.