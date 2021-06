Incendio a Talenti: fiamme in appartamento, palazzina evacuata - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Talenti. Le fiamme, per cause da accertare, sono divampate al quinto piano di una palazzina. All’interno dell’appartamento interessato dal rogo – l’abitazione è stata dichiarata inagibile – si trovava una donna, che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il tutto è accaduto alle 21,15 di lunedì 14 giugno.

Durante le operazioni di spegnimento, i sessanta inquilini dell’edificio sono stati momentaneamente evacuati. Sul posto Vigili del fuoco e il personale della Polizia, presente con gli agenti del Distretto Fidene-Serpentara.

Frame video Reporter Montesacro