Incendio a Spinaceto, l'assessore: "Lunga sequenza di roghi da una settimana" - Terzo Binario News

Lo sfogo sui social di Marco Antonini

La paura e la rabbia. Prendere il frullatore ed ecco il mix di sensazioni toccate con mano giovedì 23 luglio, a Spinaceto, dove è divampato un incendio che per ore ha tenuti impegnati Vigili del fuoco e Polizia locale. I caschi bianchi, nel corso della serata, hanno anche rinvenuto una tanica con all’interno resti di materiale infiammabile “riconducibile a benzina”. Sono in corso gli accertamenti e le indagini del caso.

Marco Antonini, assessore all’Ambiente del Municipio IX, è intervenuto sulla vicenda: “La lunga sequenza di incendi che sta colpendo da una settimana il IX municipio e’ culminata ieri nel disastroso rogo di Spinaceto. L’area era giò stata interessata da diversi incendi a cadenza quotidiana appiccati nel parco campagna a ridosso di via Lorizzo. Ieri attorno alle ore 13, gli operai di una ditta che sta lavorando alla messa in sicurezza dell’ex pvq di largo Sergi, hanno visto partire l’incendio poco lontano ed hanno avvisato i vigili del fuoco, per poi mettersi in salvo vista la velocità di propagazione delle fiamme spinte dal vento”.

“Un secondo fronte è partito verso il parco di via Avolio, dove i lanci di acqua da parte degli elicotteri ha evitato il propagarsi del fuoco alle chiome degli alberi. Sembra evidente la matrice dolosa, stante anche il rinvenimento da parte della polizia locale di una tanica con ancora diversi litri di benzina”.

“Notevoli i danni al parco campagna di via Avolio, sfalciato a maggio, e nell’area di largo Sergi, sfalciato un paio di settimane fa, minori al parco campagna, che era in corso di lavorazione. Completamente distrutto il bosco nel vallone sotto al cavalcavia di via Caduti per la Resistenza. Oltre a questi registriamo altri incendi in zone private, al Laurentino ed altre zone”.