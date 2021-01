Incendio a Setteville: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio a Setteville. L’episodio è avvenuto venerdì 1 gennaio, poco dopo le 17, in via Giusti. A darne notizia è il sindaco di Guidonia, Michel Barbet.

“Tanta paura e diversi danni negli appartamenti, alcuni feriti lievi e fortunatamente nessuna vittima, è questo il bilancio dell’incendio che si è sviluppato poco fa in un appartamento di via Giusti a Setteville di Guidonia. Sul posto stanno intervenendo in questo momento i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato,la Polizia locale, l’Associazione Le Cento parti del cuore ed un’auto medica. Insieme al Nvg Nucleo Volontari Guidonia di Protezione Civile stiamo coordinando l’assistenza a quanti non potranno passare la notte nelle loro abitazioni”.

In copertina foto Michela Esposito