Incendio a Santa Severa: donna disabile salvata dai vigili del fuoco - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Santa Severa in via Giunone Lucina. Per cause in corso di accertamento – alle 12 di giovedì 6 febbraio – le fiamme hanno avvolto la canna fumaria, con interessamento dell’appartamento posto al primo piano. Una anziana disabile di 97 anni è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco – squadra 26A di Cerveteri – con l’aiuto della Misericordia di Santa Marinella.

La donna è stata poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia per accertamenti. Per i pompieri si è trattata della quinta uscita odierna: dalle 8 di stamani sono all’opera per interventi relativi ad alberi e rami pericolanti.