Cospicuo incendio in corso in questi momenti a Santa Marinella nella zona della Perazzeta, nelle vicinanze di parco Saffi.

I vigili del fuoco della Bonifazi sono al lavoro da un po’ con il mezzo Aps 17A per spegnere le fiamme che stanno trovando terreno fertile per le numerose sterpaglie secche, soprattutto per circoscriverle, visto che c’è timore per le abitazioni prospicienti.