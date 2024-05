Incendio a Santa Marinella: auto a fuoco in via delle Fresie • Terzo Binario News

Incendio a Santa Marinella. Alle ore 01.15 gli uomini della Bonifazi si sono portati in via delle Fresie per incendio auto. Arrivati sul posto hanno trovato una situazione di rogo generalizzato. Il fuoco aveva completamente avvolto delle auto (quattro).

La rapida azione offensiva di spegnimento ha fatto sì che le fiamme non lambissero dei veicoli parcheggiati e le abitazioni adiacenti. Per completare la fase di raffreddamento e messa in sicurezza, si è reso necessario l’intervento dell’autobotte AB17.

Giunti sul posto anche i Carabinieri della radiomobile di Civitavecchia per gli accertamenti del caso.