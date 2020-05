Incendio a San Cesareo: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio a San Cesareo. Le fiamme si sono propagate in un’abitazione posta al primo piano di una palazzina. L’episodio è avvenuto alle 3,50 di sabato 2 maggio, in via Filippo Corridoni.

Sul posto i carabinieri della stazione di Poli due squadre dei vigili del fuoco e un’autoscala. Il pompieri hanno provveduto a domare il rogo sviluppato all’interno di una delle stanze, evitando così il propagarsi in altri locali.

Durante l’operazione di spegnimento, due persone di sesso femminile (mamma e figlia) sono state portate fuori dall’appartamento e affidate al personale medico del 118, che provvedeva al ricovero presso l’ospedale di Frascati.

La palazzina al nostro arrivo era stata evacuata. L’appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all’interno.