Incendio a San Cesareo: azienda agricola in fiamme (FOTO) - Terzo Binario News

Incendio a San Cesareo. Una azienda agricola è stata avvolta dalle fiamme: il rogo, le cui cause sono da accertare, ha interessato una notevole quantità di cassette di plastica accumulate all’interno oltre alla copertura dei due capannoni di circa 2mila metri quadrati dove la metà è andata completamente distrutta. Questo quanto accaduto poco dopo le 22 di martedì 14 gennaio in via dei Villini, all’altezza del civico 12.

Sul posto Sala operativa del Comando di Roma con due Squadre di Vigili del fuoco, due Autobotti di supporto, il Carro Autoprotettori e il Capo Turno Provinciale. Sul tetto inoltre erano alloggiati diversi pannelli solari per l’impianto fotovoltaico che hanno reso l’intervento alquanto difficoltoso.

Non ci sono stati feriti: sul posto anche i carabinieri, il personale del 118 e una squadra dell’Enel.