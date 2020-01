Incendio a Roma Nord: mezzo Ama in fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Roma Nord. Un mezzo dell’Ama, per cause in corso di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme. L’episodio è avvenuto intorno alle 11 di martedì 14 gennaio in via Cassia, all’altezza di via Vilfredo Pareto.

Sul posto gli agenti del commissariato Ponte Milvio. Non ci sono stati feriti. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni del caso e successivamente riaperta, con la disposizione del senso unico alternato.