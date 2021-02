Incendio a Rignano Flaminio. Alle 2 di venerdì 5 febbraio i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Flaminia, all’altezza del chilometro 33, perché il supermercato Eurospin era avvolto dalle fiamme.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. L’ipotesi è che possa essersi tratto di un colpo finito male, dopo aver cercato di far saltare la cassaforte. Raid simili sono avvenuti al Corviale, ma anche a Pomezia ed Ardea.

Pubblicato venerdì, 5 Febbraio 2021 @ 14:03:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA