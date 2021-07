Incendio a Primavalle, i pompieri salvano un 13enne - Terzo Binario News

Alle ore 10.25 cinque squadre VVF sono intervenute per incendio di appartamento avvenuto in Via dei Monti di Primavalle, 186.

All’arrivo sul posto la squadra 8A della sede Monte Mario è riuscita ad entrare nell’appartamento dalla porta principale ed a portare in salvo un giovane di circa 13 anni rimasto leggermente intossicato ed assicurato per le cure del caso al personale sanitario.

Contestualmente si provvedeva ad estinguere l’incendio che ha coinvolto diversi ambienti della casa. Al momento non risultano interdetti altri appartamenti oltre a quello interessato dall’incendio.