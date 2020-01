Incendio a Primavalle: fiamme nell'appartamento - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Primavalle. Le fiamme – intorno alle 6 di giovedì 9 gennaio – sono divampate in un appartamento situato a via dei Cristofori. Una persona è stata tratta in salvo, non risultano esserci stati feriti.

Dalle informazioni raccolte, sembra che il rogo – per cause in corso di accertamento – abbia interessato solo la stanza da letto. Il locale è stato successivamente riconsegnato al proprietario.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia.