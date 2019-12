Incendio a Prima Porta, ristorante distrutto dalle fiamme - Terzo Binario News

Incendio a Prima Porta. In via della Giustiniana un ristorante è stato distrutto dalle fiamme: l’episodio è avvenuto alle 7,30 di martedì 24 dicembre. I vigili del fuoco hanno allertato le forze dell’ordine, per del fumo nero che usciva dall’esercizio commerciale.

Il rogo – le cui cause sono da accertare – ha distrutto il locale. All’interno dell’attività non si trovava nessuno. Sul posto gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Ponte Milvio. Presente anche la Polizia Scientifica.