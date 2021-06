Incendio a Pietralata: cassonetti e auto in fiamme, "quartiere preso di mira" - Terzo Binario News

“Ancora un grande incendio, probabilmente di origine dolosa, in Via Sante Bargellini”. Così Roberta Della Casa, ex presidente nel Municipio IV e attuale delegata locale della sindaca, Virginia Raggi.

“Le fiamme hanno coinvolto un’intera postazione di cassonetti e distrutto completamente le vicine automobili parcheggiate”.

“Ad essere preso di mira è sempre lo stesso quartiere, nonostante in precedenza le forze dell’ordine avessero già individuato il colpevole”.