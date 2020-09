Incendio a Nettuno: fiamme nel garage, due auto distrutte e famiglie evacuate - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Nettuno. Per cause in corso di accertamento il rogo è divampato nel garage condominiale di via Santa Lucia Filippini, intorno alle 2 di giovedì 3 settembre. Due auto – una Audi e una Fiat – sono state distrutte dalle fiamme. Un terzo veicolo è rimasto danneggiato.

Il fumo è salito sulle scale e nei piani superiori: evacuati trenta appartamenti. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia.

Tre persone sono state medicate sul posto, due agenti in ospedale.