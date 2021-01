Incendio a Mostacciano: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio a Mostacciano. Le fiamme – per cause in corso di accertamento – sono divampate in un locale-magazzino, posto al quarto piano di un palazzo disposto su cinque livelli. È quanto accaduto intorno alle 12,20 di venerdì 15 gennaio in via Fulvio Tomassucci.

Sul posto i Vigili del fuoco con la squadra dell’Eur (11/A) e di Ostiense (7A). In supporto l’autobotte, il carro autoprotettori, il carroteli. L’intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi del rogo verso le altre stanze dell’abitazione, poi dichiarata inagibile. Non risultano esserci feriti né intossicati.

Presente anche il personale del 118 e i carabinieri della stazione Roma Torrino Nord. Il palazzo è stato momentaneamente evacuato durante le operazioni di spegnimento.

