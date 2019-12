Incendio a Monteverde Nuovo: cassonetto in fiamme - Terzo Binario News

Altro cassonetto in fiamme in città: l’incendio è divampato in via Francesco Catel, zona Monteverde Nuovo, alle 1,30 di martedì 31 dicembre. A denunciare quanto accaduto è stato Lorenzo Marinone, consigliere Pd nel Municipio XII.

Il rogo ha fatto seguito agli altri registrati ieri in diversi quartieri della città: Torrevecchia, Valmelaina, Tomba di Nerone, Tuscolano, Casalone, Borghesiana, Montesacro, San Basilio, Alessandrino, Tor Bella Monaca.

Foto Facebook Lorenzo Marinone