Incendio a Monteverde, fiamme in appartamento: morta 83enne - Terzo Binario News

Incendio a Monteverde. Le fiamme – sabato 8 febbraio – hanno avvolto l’appartamento posto al quinto piano della palazzina situata in via Francesco Maria Galluzzi, all’incrocio con via Giovanni Stanchi: una donna di 80 anni è morta. Il tutto è accaduto intorno alle 9,40. L’edificio, nel corso delle operazioni di spegnimento, è stato evacuato: una ventina le persone in strada.

Sul posto i Vigili del fuoco, le Volanti della Polizia e gli agenti del commissariato Monteverde. Secondo una prima ricostruzione, il rogo è divampato da una stufetta presente in camera da letto.