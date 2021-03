Incendio a Montesacro: mezzo Ama in fiamme - Terzo Binario News

Incendio a Montesacro: mezzo Ama in fiamme

Incendio a Montesacro. Un mezzo Ama, regolarmente in sosta in via Falterona, è stato avvolto dalle fiamme: le cause, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, sono imprecisate. Il tutto è accaduto intorno alle una di giovedì 11 marzo. Sul posto il personale del commissariato Vescovio.

Manuel Bartolomeo, dirigente romano di Fratelli d’Italia, a Terzo Binario ha segnalato anche una spazzatrice Ama con segni di “bruciatura”.

Lo stesso Bartolomeo ha aggiunto: “La priorità in questo Municipio sono i progetti di pedonalizzazione da 1 milione di euro poi, forse, la sicurezza!”.

c.b.