Incendio a Montecucco: due aule invase dal fumo - Terzo Binario News

Incendio a Montecucco. Il fumo – poco dopo le 3 di venerdì 28 agosto, probabilmente come residuo di una combustione – ha interessato due aule del plesso in Via Marco Tullio Zanzucchi.

Sul posto i Vigili del fuoco, con due squadre (11 A) e la Botte di Prati, che hanno estinto il rogo. Presenti anche gli agenti del commissariato San Paolo.

Valerio Garipoli, già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI, ha commentato: “Immediata una nota al Gruppo XI Marconi Polizia Locale per una verifica e al delegato del Sindaco in Municipio XI per un intervento di messa in sicurezza e ripristino degli arredi. Garantire la sicurezza dei bambini e del quartiere”.