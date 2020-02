Incendio a Manziana: fiamme in un magazzino - Terzo Binario News

Incendio a Manziana. I Vigili del Fuoco di Bracciano – sabato 8 febbraio – sono intervenuti a Manziana, in via delle Fornaci, per un rogo che ha interessato un magazzino adiacente un’abitazione.

I pompieri hanno provveduto sia a spegnere le fiamme che avevano investito la facciata in legno del magazzino e il materiale riposto al suo interno sia a mettere in sicurezza la zona.

Provvidenziale è stato l’intervento del vicino di casa: accortosi dell’incendio, ha cercato in attesa dei soccorsi di limitare il propagarsi delle fiamme con l’ausilio di un tubo dell’acqua. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza e i carabinieri di Bracciano.