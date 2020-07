Incendio a La Rustica. Una spazzatrice dell’Ama – per cause in corso di accertamento – è stata avvolta dalle fiamme. L’episodio è avvenuto poco dopo le 16 di venerdì 17 luglio in via Delia, all’altezza del civico 52.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco Tuscolano 2 (12A) e una autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta.