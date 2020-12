Incendio a Gregorio VII. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate nel supermercato Eurospin. L’episodio è avvenuto alle 22,50 in via della Cava Aurelia.

Sul posto i Vigili del fuoco con due squadre, l’autobotte e il carro autoprotettori. Non ci sono stati feriti.

Foto Facebook Marcello Iacobelli