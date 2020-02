di Claudio Bellumori

Incendio a Giardinetti. Una vettura – per cause in corso di accertamento – è stata investita dalle fiamme. Il tutto è accaduto alle 23,30 di lunedì 3 febbraio in via Giovanni Duprè.

Il veicolo era regolarmente posteggiato all’interno di un parcheggio condominiale. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia. Non ci sono stati feriti o intossicati.