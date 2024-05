Incendio a Fiumicino: in fiamme quattro imbarcazioni nel cantiere nautico • Terzo Binario News

Incendio a Fiumicino. Quattro imbarcazioni (le cui dimensioni variano dai 12 ai 18 metri, i proprietari sono risultati assicurati) sono state avvolte dalle fiamme all’interno di un cantiere nautico. Il tutto è avvenuto alle 5,40 di oggi, 13 maggio, in via della Scafa.

Sul posto i Vigili del fuoco – con la squadra 13/A di Ostia – con il supporto dell’autobotte, del carro autoprotettori e il carro schiuma per l’incendio. Nessuna persona risulterebbe ferita. Presenti anche gli agenti del commissariato di Fiumicino. Le cause di quanto avvenuto sono al momento al vaglio. Secondo quanto appreso, saranno visionate le telecamere presenti in zona.

