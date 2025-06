Incendio a Fiumicino: esplode una bombola che ferisce un pompiere • Terzo Binario News

Intossicato anche un agente di Roma Capitale

Alle ore 11,50 intervento dei Vigili del Fuoco a Isola Sacra, nel comune di Fiumicino in via Redipuglia all’incrocio con via Arsiero. Si è trattato di un incendio di sterpaglie.

Al lavoro la squadra di Ostia (13/A) due autobotti, la squadra di Pg e il capoturno provinciale.

Durante le operazioni di spegnimento è rimasto lievemente infortunato un operatore dei Vigili del fuoco, in seguito all’esplosione di una bombola di gpl, abbandonata nell’area in cui operava la squadra. Prontamente soccorso dai suoi colleghi, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Rimasto lievemente intossicato un agente della polizia locale di Roma Capitale per inalazione di fumi.