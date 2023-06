Incendio a Colli Aniene, prolungati i servizi di sorveglianza anti-sciacallaggio • Terzo Binario News

Il punto della situazione dopo il rogo del 2 giugno, alcune famiglie compilano il modulo per l’emergenza abitativa

“Sono stati prolungati i servizi di sorveglianza da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale. Saranno montati dei fari d’illuminazione sul lato Largo Franchellucci e domani saranno posizionati i bagni chimici”. Così Massimiliano Umberti, presidente del Municipio I, al termine della riunione dove è stato fatto il punto della situazione a seguito dell’incendio avvenuto a Colli Aniene il 2 giugno.

Il minisindaco, in più, ha fatto sapere che pure per oggi ci sarà il presidio dei Vigili del Fuoco a vantaggio di coloro “che vogliono andare a riprendere gli effetti personali all’interno degli appartamenti. Abbiamo chiesto di accelerare al massimo le procedure di verifica per rendere agibile il civico 81 per permettere di rientrare a tutta la scala. Da quanto ci dice la Polizia Locale alcuni nuclei sono andati a compilare i moduli per l’emergenza abitativa”.