Incendio a Colleferro: fiamme nel deposito giudiziario - Terzo Binario News

Incendio a Colleferro. Le fiamme sono divampate all’interno di un deposito giudizario e hanno avvolto le auto in custodia giudiziale. Il tutto è accaduto intorno alle 5 di mercoledì 2 giugno in via Valle Settantadue.

Da una prima ricostruzione sembra che il rogo siano state scaturite da un corto circuito dei pannelli solari. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza.

c.b.