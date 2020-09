Incendio a Civitavecchia: fiamme nel concessionario, quattro auto coinvolte e due danneggiate - Terzo Binario News

Incendio a Civitavecchia. Le fiamme – per cause in corso di accertamento – sono divampate presso il concessionario auto Mussoni, in via Aurelia Sud. Il tutto è accaduto alle 2,50 di lunedì 21 settembre. Coinvolti quattro veicoli in esposizione più altri due, rimasti parzialmente danneggiati.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti con due automezzi: l’opera dei pompieri ha impedito al fuoco di propagarsi alle altre autovetture presenti e alla struttura adibita a copertura.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate alle 4. Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri. Nessun ferito.