Incendio a Civitavecchia: fiamme nel centro della città - Terzo Binario News

Il rogo ha interessato il deposito esterno di un’attività commerciale in via Buonarroti

Incendio a Civitavecchia. Risveglio traumatico per gli abitanti di via Buonarroti. Alle ore 5 circa di questa mattina si dei forti boati hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona, che allarmati si sono rivolti subito alle forze dell’ordine. Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono trovati di fronte un vasto incendio che interessava il deposito esterno di un’attività commerciale in via Buonarroti 132.

La vastità delle fiamme ha provocato ingenti danni alla struttura adibita a deposito. L’intervento dei Vigili del fuoco,arrivati con la 17A e autobotte AB17, ha fatto si che le fiamme non entrassero all’interno del negozio adiacente e alle abitazioni sovrastanti la struttura. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Non si sono registrati feriti.