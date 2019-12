di Claudio Bellumori

Incendio a Cinecittà. Un cassonetto è stato avvolto dalle fiamme e due auto, parcheggiate lì vicino, sono state danneggiate dal rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. L’episodio è avvenuto alle 22,30 di giovedì 19 dicembre in via Sestio Calvino.

Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimenti e gli agenti del commissariato Romanina.