Incendio a Cerveteri, fiamme vicino a un fienile • Terzo Binario News

Sul posto pompieri, Avab Bracciano e Prociv Cerveteri e Ladispoli

Dalle 17 circa i volontari dell’Avab odv di Bracciano insieme ai colleghi di Cerveteri e Ladispoli stanno intervenendo nuovamente in via Casetta Mattei per un incendio di sterpaglie che ha interessato anche un fienile.

Sul posto presenti i vigili del fuoco di Cerveteri.

Il forte vento e le alte temperature stanno alimentando le fiamme e i volontari coadiuvati dai Vvf stanno provvedendo a bonificare la zona intorno al fienile onde evitare che qualche favilla arrivi alle sterpaglie vicine.

Già stamattina sulla stessa zona c’era stato un altro grosso incendio che aveva bruciavo diversi ettari di sterpaglie.