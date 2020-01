Incendio a Cerveteri: fiamme nel capannone dell'azienda agricola - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Cerveteri. Le fiamme -.divampate intorno alla mezzanotte – hanno interessato il capannone di un’azienda agricola in via Doganale, all’altezza del civico 85. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, probabilmente è scaturito dal corto circuito dell’impianto elettrico. Non ci sono stati feriti né intossicati.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Passoscuro. La struttura, al momento, è stata dichiarata agibile: i danni sono in fase di quantificazione.