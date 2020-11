Incendio a Cerveteri: fiamme in appartamento, padre e figlio salvati dai pompieri (FOTO) - Terzo Binario News

Incendio a Cerveteri. Alle 12 di martedì 24 novembre le fiamme sono divampate in un appartamento posto all’ultimo piano di una palazzina disposta su tre livelli, in località Sorbo, altezza largo Michelangelo Buonarroti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, di Bracciano e l’autoscala di Civitavecchia. I pompieri hanno tratto in salvo un uomo di 81 anni ed il figlio 40enne che chiedevano aiuto dal balcone annesso all’abitazione, entrambi di nazionalità italiana. I vvf, entrati in casa, hanno iniziato l’opera di spegnimento creandosi un varco fra le fiamme, che ha consentito loro, di raggiungere i due uomini sul terrazzino, metterli in salvo ed affidarli al personale sanitario presente sul posto (per gli accertamenti e cure del caso).

Dopodiché, hanno poi continuato l’opera di spegnimento del fuoco, impedendo allo stesso, di propagarsi al resto dello stabile. Messa in sicurezza l’area e anche una bombola d’ossigeno necessaria alle cure del l’anziano signore. Sul posto due ambulanze e i carabinieri di zona. I due uomini tratti in salvo si trovavano apparentemente in buone condizioni. Tuttavia, l’anziano è stato trasportato per precauzione all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Tratto in salvo anche il cagnolino, al momento anch’esso presente nell’abitazione dove è stato spento il rogo.