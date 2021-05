Incendio a Centocelle, salvati in tre - Terzo Binario News

Alle ore 15,02 siamo intervenuti in via delle Robinie civico 23 per incendio appartamento.

Tempestivo l’intervento della squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A e AB/12) che ha estratto 3 persone (2 adulti e un bimbo di circa 5 anni) dall’abitazione ubicata al piano seminterrato di una palazzina e affidati alle cure del 118,lievemente intossicati senza gravi conseguenze a seguito del fumo sprigionato dalla combustione.

Sul posto anche i carabinieri.