Incendio a Castel Romano. Rifiuti in fiamme davanti alla baraccopoli. Il rogo – divampato alle 22 di martedì 14 gennaio – ha interessato una discarica di circa 2mila metri quadrati, in via della Comunella.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo IX Eur e i Vigili del fuoco con due squadre, tre autobotti e il carro autoprotettori.