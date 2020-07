Incendio a Castel di Guido: bruciano sterpaglie, chiusi strada e svincoli - Terzo Binario News

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale

di Claudio Bellumori

Incendio in via Castel di Guido, all’altezza di via Corrado Barbagallo. Le fiamme hanno investito sterpaglie: è quanto accaduto intorno alle 14 di mercoledì 22 luglio. Sedici squadre del Comando Provinciale dei Vigili sono impegnate: le fiamme, sospinte dal vento, hanno esteso il proprio raggio d’azione. Per evitare il propagarsi del rogo in direzione delle abitazioni, la Sala Operativa dei pompieri ha concentrato sul posto tutto il personale e i mezzi disponibili.

Presenti anche i volontari dell’Associazione Nuovo Domani – ProCiv Fiumicino e le pattuglie del Gruppo XIII Gruppo Aurelio: gli agenti hanno proceduto alla chiusura della via e dei relativi svincoli a causa delle fiamme e del fumo che coinvolgono la vasta area. Interessato dal rogo anche un capannone, al momento non risultano esserci feriti .



Per quanto riguarda i trasporti la linea bus 246P al momento non raggiunge Castel di Guido: da via Aurelia/bivio Malagrotta prosegue su via Aurelia sino al bivio di Fregene.