Incendio a Case Rosse: fiamme in appartamento, morta anziana - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Case Rosse. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio in via Civitacampomarano, civico 68, al sesto piano di una palazzina: un’anziana e’ morta, come confermato dal 118. Il fatto è accaduto alle 9,30 di martedì 7 gennaio.

Il rogo, in base alle prime informazioni raccolta, ha interessato gli arredi di un salone. Sul posto gli agenti del commissariato San Basilio, le Volanti, i vigili del fuoco.