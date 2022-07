Incendio a Casal Monastero, pompieri e Prociv al lavoro in forze • Terzo Binario News

Dalle ore 13.00 circa la sala operativa del Comando di Roma ha inviato 4 squadre VVF con due autobotti VVF il Carro Autoprotettori, il DOS un l’elicottero VVF ed alcuni moduli ed autobotti della Protezione Civile, per un vasto incendio di vegetazione in Via Casal Monastero.

Attualmente Il personale VVF si trova a ridosso di alcuni edifici dato che le fiamme sono limitrofe a delle abitazioni.

Il fumo inoltre rischia di compromettere il traffico veicolare sul G.R.A. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale.