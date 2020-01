di Claudio Bellumori

Incendio nella notte a Casal Bruciato. Per cause in corso di accertamento un cassonetto, in via dei Crispolti, e’ andato a fuoco. Le fiamme hanno danneggiato anche una Fiat Cinquecento. Il fatto è accaduto alle 1,25 di lunedì 6 gennaio.



Le cause del rogo sono al momento imprecisate. Sul posto i pompieri e gli agenti del commissariato San Giovanni.